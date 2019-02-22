Müge Anlı şaştı kaldı! Sudan çıkan şey herkesi şoke etti
Müge Anlı'da Adem Kara olayı ile ilgili önemli detaylar açıklandı. Adem Kara'nın cesedi kaybolduktan 72 gün sonra su kuyusunda bulundu. Cinayet ile ilgili şüpheler Kara'nın kuzeni olan Hakan Kara'nın üstünde toplandı. Bugün yayında açıklanan ifadeler şok etkisi yarattı Müge Anlı olayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Müge Anlı'da Adem Kara olayı araştırılıyor. Adem Kara, Trabzon Akçabat'ta yaşıyordu. Kara'nın cesedi ise kaybolduktan 72 gün sonra su kuyusunda bulundu.
SUDAN KOKU GELİYOR
Bugün Müge Anlı'ya Hakan Kara'nın evine sıva yapan usta Yaşar Yılmaz konuştu. Yılmaz, Adem'in kaybolmasından 20 gün sonra Hakan Kara'nın evine sıva yaptığını açıkladı.
Usta, Hakan Kara'nın suda koku olduğunu dile getirdiği ancak gel gidelim ve bakalım demediğini aktardı.
Müge Anlı, canlı yayında Cemal Kara'nın Emine Kara'nın ifadesini de okudu. Emine Kara'nın ifadesi şok etkisi yarattı.
Emine Kara ifadesinde şu sözler yer aldı; "Adem Kara'nın cesedi bulunmadan yaklaşık 20 gün önce kokuyu hissettim." diye konuştu.
İfadenin devamında ise Emine Kara; " Komşumuz ve eşimin halasının oğlu Cellattin Özlü'nün evimizin oralarda bulunan bahçesine fidanları dikmek için gelip geliyordu
ABLA CANLI YAYINA BAĞLANDI
Adem Kara'nın ablası Fadime Hanım canlı yayına bağlandı. Fadime Hanım programda şu sözleri söyledi; "Hakan bize Adem'in verem olduğunu dahi söyledi" dedi.
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