Müge Anlı'da Adem Kara olayı araştırılıyor. Adem Kara, Trabzon Akçabat'ta yaşıyordu. Kara'nın cesedi ise kaybolduktan 72 gün sonra su kuyusunda bulundu.

SUDAN KOKU GELİYOR

Bugün Müge Anlı'ya Hakan Kara'nın evine sıva yapan usta Yaşar Yılmaz konuştu. Yılmaz, Adem'in kaybolmasından 20 gün sonra Hakan Kara'nın evine sıva yaptığını açıkladı.

Usta, Hakan Kara'nın suda koku olduğunu dile getirdiği ancak gel gidelim ve bakalım demediğini aktardı.

Müge Anlı, canlı yayında Cemal Kara'nın Emine Kara'nın ifadesini de okudu. Emine Kara'nın ifadesi şok etkisi yarattı.

Emine Kara ifadesinde şu sözler yer aldı; "Adem Kara'nın cesedi bulunmadan yaklaşık 20 gün önce kokuyu hissettim." diye konuştu.

İfadenin devamında ise Emine Kara; " Komşumuz ve eşimin halasının oğlu Cellattin Özlü'nün evimizin oralarda bulunan bahçesine fidanları dikmek için gelip geliyordu

ABLA CANLI YAYINA BAĞLANDI

Adem Kara'nın ablası Fadime Hanım canlı yayına bağlandı. Fadime Hanım programda şu sözleri söyledi; "Hakan bize Adem'in verem olduğunu dahi söyledi" dedi.