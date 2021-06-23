Müge Anlı sezon finali ne zaman 2021? Müge Anlı anlı ne zaman bitecek 2021?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan her konu Türkiye'nin gündemine oturuyor. Yıllarca çözülemeyen cinayetleri işleyen Müge Anlı başı boş gezen katillerin yakalanmasını sağlıyor. ATV'de hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapacağı tarih belli oldu. Peki Müge Anlı sezon finali ne zaman 2021? İşte yanıtı.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2021?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk yayınına 18 Ağustos 2008 yılında başlamıştı. 13 yıldır ATV ekranlarında yayımlanan sevilen program bu yıl 2 Temmuz 2021 tarihinde sezon finali yapacak.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programında bugüne kadar 3200 kayıp bulundu, 168 cinayet dosyası aydınlatıldı. TİAK reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı toplamda 880 aileyi de kavuşturdu.

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