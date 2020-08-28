Müge Anlı Şiar davasında akıl almaz detaylar! Komaya sokup 36 saat sonra yakmış

Geçtiğimiz gün Sakarya'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili gerçekleri açıklayan Müge Anlı'nın ardından bugün alınan detaylara göre Hami Kıcı'nın engelli çocuğu döverek komaya soktuğu öğrenildi. Olayın ardından yakalanma korkusu ile öldüğü zannettiği çocuğun içinde olduğu evi yaktığı ortaya çıktı.