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Müge Anlı Şiar davasında akıl almaz detaylar! Komaya sokup 36 saat sonra yakmış

Geçtiğimiz gün Sakarya'da hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili gerçekleri açıklayan Müge Anlı'nın ardından bugün alınan detaylara göre Hami Kıcı'nın engelli çocuğu döverek komaya soktuğu öğrenildi. Olayın ardından yakalanma korkusu ile öldüğü zannettiği çocuğun içinde olduğu evi yaktığı ortaya çıktı.

28 Nisan'da annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde çıkan yangında ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın gerçek ölüm sebebi bugün yapılan sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şiar'ı öldürdüklerini itiraf eden anne ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Annenin sevgilisi Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, küçük çocuğu tuvaletini altına kaçırdığı gerekçesiyle darbettiği, hareketsiz kalması üzerine de anne Gülüzar Amanet ile gömmek için plan yaptığı, ardından da evi ateşe verdiği belirlendi.

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28 Ağustos 2020 Cuma 17:16
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