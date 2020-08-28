Müge Anlı Şiar davasında akıl almaz detaylar! Komaya sokup 36 saat sonra yakmış
28 Nisan'da annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde çıkan yangında ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın gerçek ölüm sebebi bugün yapılan sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şiar'ı öldürdüklerini itiraf eden anne ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Annenin sevgilisi Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, küçük çocuğu tuvaletini altına kaçırdığı gerekçesiyle darbettiği, hareketsiz kalması üzerine de anne Gülüzar Amanet ile gömmek için plan yaptığı, ardından da evi ateşe verdiği belirlendi.
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