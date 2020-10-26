Sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sıkça söz ettiren ATV'nin sevilen program sunucusu Müge Anlı yeni bir kampanya başlatarak çocukların yüzünü güldürdü. Anlı, İhtiyaç sahibi vatandaşlara uzaktan eğitim sürecinde yardımcı olmak için ücretsiz tablet gönderiyor. Peki Müge Anlı tablet başvuru nasıl yapılır? İşte Müge Anlı tablet başvuru formu...

MÜGE ANLI TABLET BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sizlerde aşağıdaki link üzerinden Müge Anlı ücretsiz tablet başvuru formunu doldurarak istekte bulunabilirsiniz.

Tablet başvurusundan yararlanmak için canlı yayın numarasından bilgi alabilirsiniz. Ya da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına mail atabilirsiniz.

Müge Anlı programının telefon numarası :0212 639 42 63

Müge Anlı mail adresi: tatlisert@mugeanli.com.tr

MÜGE ANLI ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB bedava tablet başvurusu yap| MEB bedava tablet başvuru formu

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ŞARTLARI NELER?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve geçtiğimiz haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere verilecek?

BEDAVA TABLET VEREN BELEDİYELER

BURSA

Bursa Belediyesi henüz tablet duyurusu yayımlamadı ama yardım sayfasından başvuru yaparak tablet ve bilgisayar başvurunuzu yapabilirsiniz.

https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kampanyada binlerce kişiye ücretsiz tablet veriliyor.

https://www.bizizmir.com/tabletdestegi

BAĞCILAR

Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.

http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx

YEŞİLYURT

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tablet başvurusu devam ediyor.

http://app.yesilyurt.bel.tr/tablet/basvuru.html



MERKEZEFENDİ

Merkezefendi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda , belediyelere yapılan eşya yardımlarından faydalanmak için online başvuru gerektiği bildirildi.

merkezefendi.bel.tr/merkezeli/