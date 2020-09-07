Tansu Arif Dayan, Müge Anlı'nın bugünkü programına konuk oldu. Anlı'nın taklidini yapan fenomen sosyal medyada epey konuşulan isimler arasında. Canlı yayında herkesi kahkahaya boğan Dayan'a Müge Anlı sarı bir peruk hediye etti. İşte Müge Anlı taklidi yapan Tansu Arif Dayan kimdir?Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularına ilişkin yanıtlar...

TANSU ARİF DAYAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Tansu Dayan, Instagram hesabında 160 bin takipçisi bulunuyor. Taklit videoları ile sosyal medyada oldukça aktif biri olan Dayan, özellikle Müge Anlı'nın taklitleriyle tanınıyor.

TANSU DAYAN MÜGE ANLI İLE YAN YANA

7 Eylül tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tansu Arif Dayan, stüdyoda Müge Anlı taklidi ile kırdı geçirdi.

Mizahın akıllıca yapılması gerektiğini ve böyle yapılan mizahlara bayıldığını ifade eden Anlı, taklidini yapan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'a canlı yayında güldüren bir hediye verdi.

Anlı, "Önce sana annemin de almam için çok arzu ettiği peruk" diyerek hediyesini Tansu'ya verdi. Dayan'a, esprili bir şekilde, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun ben onları mı giyiyorum. Bunlar da senin bundan sonraki videolarını çekeceğin materyallerin olsun" diyerek fular verdi.

Hem stüdyoda hem de ekranları başındaki izleyiciler, o anlarda kahkahaya boğuldu.