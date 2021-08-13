Müge Anlı Tatlı Sert ne zaman başlayacak 2021? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor 2021?

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MÜGE ANLI TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Yeni sezon tanıtımını paylaşan Müge Anlı, Eylül ayının ilk haftasında tekrardan izleyici karşısına çıkacak.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Programın başlaması için net bir tarih verilmese de Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok yakında izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

İşte yayınlanan o fragman...