Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Tusu'nun katili ile olan görüntüleri ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Aydın'ın Didim ilçesinde 4 gündür kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'yu koro arkadaşı olan eski sevgilisi Suat Aksoy'un öldürdüğü ortaya çıktı. Katil cinayeti itiraf ederken Hatice Tusu'nun katili ile beraber olduğu koro görüntüleri ise Müge Anlı'da yayınlandı.