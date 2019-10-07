Müge Anlı'da 15 günlük gelin Sibel Altan aranıyor

Müge Anlı'da bu sefer daha evleneli 15 gün olan ve4 gün önce takılaı ile kimliğini alarak kayıplara karışan 18 yaşındaki gelin aranıyor.

Müge Anlı canlı yayınına katılan Nazmi Altan 15 gün önce evlendiği eşi Sibel Altan'ı aradığını söyledi. Niğde'de kaybolan Sibel Altan'ı aramak için Nazmi Altan, annesi ve kayınvalidesi geldi.

18 yaşındaki Sibel Altan 3 Ekim'de 15 günlük gelinken evden ekmek almak için çıktı bir daha da geri dönmedi. İsmini vermek istemeyen bir seyirci Müge Anlı canlı yayınına bağladı ve Sibel'in 2 gün önce yanında olduğunu ancak şimdi nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Sibel Altan'ın annesi Meral Hanım, "Babası ve kayınpederim "biz Kayseri'de oturuyoruz, Niğde gurbettir. Bu gurbette yapamaz" diyerek vermediler. Ben "kimseyi katmayacağım, vereceğim" dedim. Ben tekrar gelmelerini beklerken onlar kaçtı."dedi.

SİBEL 'BENİ ACİL ARA' DİYE MESAJ ATMIŞ

Nazmi Bey, "Evde kavga etmedik. Aksine çok iyiydik. O gün kendi eliyle ayakkabımı giydirdi. Kıyafetlerimi ütüledi, giydirdi. Öptü sarıldı işe gönderdi. Hatta yetmedi balkona çıktı el salladı." dedi.

Sibel Altan o akşam saat 20:20'de telefonunun mesaj uygulamasına girmiş herkesi engellemiş. Anne Meral Hanım, "Sonra bize bir numara geldi. Başkasına numara yazıyor "ben Sibel beni acil ara" diye yazıyor. Bize o şahıs attı numarayı. Ben de damadıma gönderdim. Aradı çocuk sadece sesini duyduk. Damadım konuştu" dedi.

Sibel Altan'ın eşi Nazmi Altan, "Bir çocuk çıktı. Sen kimsin dedim o ara eşime verdi telefonu. Eşimin sesini tanıdım. 3 kere "alo" dedi. Ben de cevap vermedim ve numarayı karakola götürdüm. Henüz oradan bir ses çıkmadı." İfadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeden yayına bağlanan şahıs ise iddiları yalanladı ve: "Ben kendisini aradığımda yanımda hiç kadın yoktu. Onun kulakları şaşırmıştır. 2 gün önce Sibel yanımdaydı şimdi yanımda değil. Arkadaşı geldi aldı gitti. Arkadaşlarımızın vesilesiyle konuştuk tanıştık. Annesinin zorla evlendirdiğini, kalacak yerinin olmadığını söyledi. Hiçbir art niyet olmadan elimizden geldiği kadar yardım ettik. Yasin adında bir arkadaşı geldi aldı. Biletlerini de aldık. Kayseri'ye gittiler. Yasin'de yayın bağlandı.

ARABAYLA GÖTÜRDÜLER

Yasin, "Müge Hanım böyle bir şey yok. Ben suç duyurusunda bulunacağım. O telefondaki arkadaşı tanımıyorum. Sibel 3 aydır hiç yanıma uğramıyor. Ben görmedim" diyerek iddiaları reddeddi.

Nazmi'nin telefonda konuştuğu İsmini vermek istemeyen izleyici, "3 gün önce Kayseri'de tanıştık. Evli olduğunu bilmiyordum. Bana 'nişanlandım ayrıldım' dedi. İkimizin de tanıdığı bir kadın arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Şuan nerede ne yapıyor bilmiyorum." şeklinde konuştu.

En son telefona bağlanan bir izleyici Yasin'in yalan söylediğini kendilerinin biraz önce bordo renkli bir arabayla Sibel'i götürdüklerini söyledi.