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  3. Müge Anlı'da akılalmaz olay! 'Eniştem' diye tanıttığı kişi kocası çıktı!

Müge Anlı'da akılalmaz olay! 'Eniştem' diye tanıttığı kişi kocası çıktı!

Büyük skandal Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığında olduğu kadın tarafından dolandırıldı.

Müge Anlı'da akılalmaz olay! 'Eniştem' diye tanıttığı kişi kocası çıktı! 1110

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına 'pes' dedirten bir dolandırıcılık skandalı damga vurdu.