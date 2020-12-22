Müge Anlı'da akılalmaz olay! 'Eniştem' diye tanıttığı kişi kocası çıktı! Büyük skandal Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığında olduğu kadın tarafından dolandırıldı.

1 10 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına 'pes' dedirten bir dolandırıcılık skandalı damga vurdu.