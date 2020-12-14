Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Aileyi baklava ile uyutup engelli kızlarını kaçırdı

Adana’da 9 Aralık günü yaşanan akıllara durgunluk bir olay, Müge Anlı'nın programına taşındı. 28 yaşındaki M.E. isimli şahsın misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü ilaçlı baklava ile uyutup, 16 yaşındaki Emine adlı engelli kız çocuğunu kaçırdığı iddia edildi.

ZORLA EVLENMEK İSTİYORDU

İddiaya göre; M.E., Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu.

Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

MÜGE ANLI MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Kaçırılan kızın bulunduğu haberini veren Müge Anlı herkesi sevince boğdu. Canlı yayında müjdeyi duyuran Anlı'ya abla gözyaşları içinde teşekkür etti. Anlı, Emine'yi kaçıran kişinin ablasının evinde bulduklarını söyledi.