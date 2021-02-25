Müge Anlı'da aranıyordu! Güldane Biçer'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı...

10 yıldır şüpheli şekilde ortadan kaybolan Güldane Biçer'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından katledildiği belirlendi.

Müge Anlı'da ele alınan kayıp kadın hakkında eski eşi canlı yayında çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Biçer'in çelişkili ifadelerin ardından soruşturma başlattı. Biçer, ifadesinde eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU

Biçer ifadesinin devamında eşi Güldane Biçer'i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf etti. Sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyleyen Biçer'in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetleri buldu.

GÖZALTINDA

Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan Osman Biçer'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güldane Biçer olayı şu anda Müge Anlı'da canlı olarak işleniyor. İzlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE