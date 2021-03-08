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  3. Müge Anlı'da ortaya çıktı! Mervenur Polat'ın vahşi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Müge Anlı'da ortaya çıktı! Mervenur Polat'ın vahşi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mervenur Polat cinayeti aydınlatıldı. 4 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat'ın vahşi bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'da ortaya çıktı! Mervenur Polat'ın vahşi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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