Müge Anlı'da ortaya çıktı! Mervenur Polat'ın vahşi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Mervenur Polat cinayeti aydınlatıldı. 4 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat'ın vahşi bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı.
Antalya'da yaşayan Mervenur Polat adlı genç kadın 4 aydır şüpheli şekilde kayıptı. Müge Anlı'da aranan Polat'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
19 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat'ın öldürülüp paketlendikten sonra babasının evine kurye ile gönderildiği öğrenildi.
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