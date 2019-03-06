Müge Anlı'da Asım Bayram cinayetinde flaş olay! Kendini ele verdi



Müge Anlı ve izleyicileri günlerdir Asım Bayram'ın akıbetini merak ediyor. 22 Ocak'ta ortadan kaybolan Asım Bayram'a artık kayıp gözüyle değil, cinayet gözüyle bakılıyor. Polis ekipleri Ispart Şarkikaraağaçlı'da Asım Bayram'ın evini araştırdı ve bahsi geçen kasaya ulaştı. Ayrıca Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Asım Bayram hakkında bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Asım Bayram'ın hayat arkadaşı Ferluga Hanım canlı yayında yakayı ele verdi. İşte Müge Anlı 6 Mart canlı yayınında yaşananlar.

ASIM BAYRAM NEREDE?

Müge Anlı canlı yayınında günler bu sorunun yanıtı aranıyor. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın sır dolu kaybında şoke eden gelişmeler yaşandı. 22 Ocak tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan Asım Bayram'ın evi ve çok merak edilen kasası nihayet incelendi. Peki Asım Bayram'ın evinden ne çıktı? Öte yandan Asım Bayram'ın hayat arkadaşı Ferluga Hanım'ın verdiği çelişkili ifadeler canlı yayına damgasını vurdu.

PARA KASASI BULUNDU

6 Mart'taki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar herkesi şoke etti.

Polis ekipleri luminol inceleme yaptı.

Emniyet güçleri Asım Bayram'ın Isparta Şarkikaraağaç'taki evini didik didik aradı. Yapılan aramada sürekli bahsi geçen para kasası bulundu.

Asım Bayram'ın evinde yapılan incelemede para kasası boş çıktı