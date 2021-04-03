Karısı ile Müge Anlı'ya çıkıp ''Sevgilim beni taciz etti'' dedi!

Müge Anlı'da yaşanan hayrete düşüren olayda, Erol Karakoç eşi ile birlikte programa katıldı. Karakoç evli iken başka bir kadın ile birlikte olduğunu ancak kadının kendisini dolandırarak 1 milyon 200 bin TL'sini alıp açtığını iddia etti.

Erol Bey'in eşi Nagihan Karakoç da eşine destek çıkarak, "Kocamın hiç suçu yok. Kadınlığını kullandı. Her şeyimi aldı. Buraya gelip hesabını verecek." dedi.

Eski sevgilisi tarafından kirletildiğini iddia eden Karakoç olayı "Nursel ve yeğeni Cansu benden sürekli para istedi. Bir sürü masraf ettim, annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. İcramız var dediler yine gönderdim. Yatak, oturma odası, klima istediler hepsini aldım. Yardımcı olmak istedim, beni soydular. Beni kullandılar." şeklinde konuştu.

Duyduklarına rağmen eşine destek çıkmaya devam eden Nagihan Karakoç Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı, ''Kocanın suçu var işte nasıl yok'' tepkisini verdi. Nagihan Hanım da "Sabah işine gidiyor akşam evine geliyor. Kocamı kandırdılar. Kocamı büyülediler. Her dediklerine inandı. Eşimin bir suçu yok." demeye devam etti.

İddiaların ardından telefonla canlı yayına bağlanan Nursel'in yeğeni Cansu ise "Erol abi bize evli olduğunu söylemedi. Dini nikah istedi biz de resmi nikah yapın dedik. Sonra eşya ve koltuk aldılar. Biz evli olduğunu sonra öğrendik." dedi.

Öte yandan yayına bağlanan Nursel Yüksel'in üvey ablası ise kardeşinin bir dolandırıcı olduğunu. Kendisinin de Nursel Yüksel ile davalık olduğunu söyledi.

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