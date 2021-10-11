Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı full izle 11 Ekim 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 11 Ekim Pazartesi başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 11 EKİM 2021 PAZARTESİ| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 11 EKİM PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 11 Ekim 2021 Pazartesi (bugün) günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU 11 EKİM 2021

Müge Anlı, Zeynep'in ailesinin kendisini aradığını öğrenince Tokat'ta emniyete gidip kendisini bildirdiğini, şu an devlet korumasına alındığını açıkladı. Müge Anlı 24 yaşındaki Onur Boral'ın Pendik'te sevgi izi sayesinde bulunduğunu, 3 gün boyunca ailesi tarafından arandığını, Onur Bey'in işitme engelli olduğunu söyledi. Müge Anlı, Melisa'nın Esenler'den kaybolduğunu söylerken, Hamiyet Hanım ise kızının baskı altında olduğunu, normalde her gün konuştuklarını, kızının zorla tutulduğunu iddia etti. 32 yaşındaki akrabası ile giden Melisa canlı yayında... Melisa, 4 senedir ilişkisi olduğunu, annesinin de bildiğini, annesinin kendisini daha önce 35 yaşında polis birisine vermeye çalıştığını eşinin de 30 yaşında olduğunu söyledi. 12 gündür kayıp olan Necla Mutlu bulundu. Mehmet Bey, "Necla Hanım seni çok seviyorum, evine dön, beni istemiyorsan da sen evine gel ben ceketimi alır çıkar giderim, bir bayansın dışarıda kalamazsın" dedi. Mustafa Kurt cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia... Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki çocuk babası çiftçi öldürüldü. Mustafa Kurt nasıl pusuya düşürüldü? Kesilen su borusu tuzak mıydı? Mustafa Bey'in yabani hayvanlar ekinlere saldırdığı için tarlada, ailesinden biraz uzakta kaldığı bilgisi verildi ve ardından olay yerine gidildi. Özkan Bey, annesi ile sabah babasının yanına geldiğini, o zaman su aktığını, sonra annesi ile pazara gittiklerini, öğlen vakti suyun gelmemeye başladığını, babasının boruyu takip edip orman içerisine ilerlediğini, su borusunun kesildiği yere babası gidince, sırtından bir el ateş edildiğini, babasının öldüğünü dile getirdi. Mustafa Kut'un katili için çember daralıyor. Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Ali Bey, bu olayın içinde Sezer Bey'in de mutlaka olacağını, Ersin Bey ile konuştuğunu, "Siz Mustafa Bey'in şeyini kullandınız hem de Dürdane Hanım'a laf attınız" dediğini, Ersin Bey'in kendisini arka bir yere götürdüğünü bir şey anlatacakken anlatmadınız dediğini belirtti.