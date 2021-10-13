Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı full izle 13 Ekim 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 13 Ekim Çarşamba

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler Müge Anlı full izle 13 Ekim 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 13 Ekim Çarşamba başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 13 EKİM ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ekim 2021 Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU 13 EKİM 2021

4 çocuk babası Selçuk Gün'e ne oldu? Arama çalışmalarından canlı yayın. Aramalara 2 komando, 3 asayiş timi katılıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor... Tarık Bey, Selçuk Bey'in anlattığına göre beraber 7 sene ceza aldıklarını dile getirince Nurhayat Hanım oğlu 20 yıl da ceza alsa kendisine zarar vermeyeceğini söyledi. Müge Anlı, arazide eğer Selçuk Bey kendisine zarar vermişse bulunacağını, zaten uyuşturucu etkisi altında olduğunu, kendisini saklayıp da öyle öldürecek hali olmadığını dile getirdi. 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün nerede? Cansu, iyi bir şey yapmadığının farkında olduğunu, mesajlaşmış olduğunu, o gün eşinin eve gelince Emre'yi tanıyor musun Sezer sizin aranızı yapmış dediğini, o an Sezer Bey'in aradığını "Tarık, Selçuk'u arıyor" dediğini aktardı ve o gece Tarık Beylerle eşinin arasında bir şey olmuş olacağına dikkat çekti. Telefon sinyalinin kesildiği yer aranıyor... Müge Anlı arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdikten sonra Selçuk Bey'in köylük alanda zaten yaşadığını, neden ormana gideceğini, kendisi olsa etrafında ağaç yok diye ormanlık alana gitmesinin normal olduğunu ama bunun olmadığını dile getirdi. Nurhayat Hanım, oğlunun kaybolduğu gün Tarık Bey'i aradığını koş gel Selçuk yok dediğinde, teyze nüfus kağıdım yok bekle geleceğim dediğini, kimliğin çok mu acil olduğunu sordu. Selçuk Bey, daha kuzeni yarım saattir kayıpken neden teyzesinin hemen panik yaptığını sorguladı. ''Gitti'' dediği kuzeni kuyuda ölü bulundu. Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 12 EKİM 2021

Birbirlerini ''katil'' olarak suçladılar. Ersin Bey, Sezer Bey'in "Çok pişmanım, biliyor musun Mustafa Kut'u nasıl öldürdüğümü?" dediğini, şok olduğunu, tüylerinin diken diken olduğunu, neden öldürdün dediğini ama Sezer Bey'in yığılıp kaldığını, bayıldığını söyledi. Müge Anlı, Sezer Bey ve belirli grubun bir takım şeylerden dolayı Ersin Bey'i baskı altına aldığını dile getirdi. Ramazan Bey kendi oğlu Sezer Bey ile takılıyor diye öyle söylediğini iddia etti. Necati Bey, Sezer Bey yüzünden oğlunun ceza aldığını, oğluna katil denildiğini, Sezer Bey yüzünden olduğunu, kendi çektiğinin 10 katını Sezer Bey'in oğlunun çekmesini istedi. Cinayet bölgesinde kimleri gördü? Şevket Bey, 3'te köyde olduğunu, köpeğinin karşıya doğru yürüyüp havlamaya başladığını, 3 buçukta Olcay isimli köylünün geçtiğini, sonra da Ersin Bey'in geldiğini, karşılaştıklarını, geçip gittiğini söyledi. Şevket Bey, Ersin Bey'in geçtiği yerin tarlaya gittiğini belirtti. Muhabir, Ersin Bey'in geçtiği yol ile Mustafa Bey'in öldürüldüğü yer arasındaki mesafenin 1 km 400 metre yani 15 dakika olduğu bilgisini verip Ersin Bey'in tarlasından bakınca Mustafa Bey'in tarlasının gözüktüğünü, komşu tarla gibi olduklarını dile getirdi. Torunlarına baktığı için üzerine tükürdü. Mehmet Mutlu'nun eşi evine dönecek mi? Mehmet Mutlu'nun 41 yıllık eşi canlı yayında... Necla Hanım bunun bir birikim olduğunu belirtince Mehmet Bey yine özür diledi ve eşine evine dön çağrısında bulundu. Mehmet Bey, eşinin çok iyi bir bayan olduğunu, bir yere sığınacak bir bayan olmadığını, geldiğinde kendisinin çıkacağını dile getirdi. Necla Hanım, eşinin hep "Seni bana yazan Allah'ın kalemi kırılsın" dediğini söyledi ve eşinin kendisine kızınla konuşma dediğini, öyle bir durum olamayacağını vurguladı.