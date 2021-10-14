Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı full izle 14 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 14 Ekim Perşembe" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 14 EKİM 2021 PERŞEMBE | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 14 EKİM PERŞEMBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 14 Ekim 2021 Perşembe (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?

41 yıllık karısı 16 gündür evine dönmüyor. Mehmet Bey, tükürdüğü gün akşam ayrı odalarda uyuduklarını, öğlen 2 olduğunda yemeğin ocak üzerinde olduğunu, eşinin siniri geçsin diye bekleyip yemeğini yediğini, sonra eşinin ben çarşıya gidiyorum dediğini anlattı. Mehmet Bey sonra kızının geldiğini, sen anneme ne dedin diye kendisine kızdığını, annem gitti dediğini, meğer eşinin gece gitmiş olduğunu, kendisinin diziye daldığını belirtti. Mehmet Bey, kendisinin de her şeyi çektiğini, eşinin neden çekmediğini, 41 yıllık hayatını anlatamayacağını dile getirdi. Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti. Müge Anlı, 4 çocuk annesi 44 yaşında Nurgül Beyran'ın 9 Aralık tarihinde Bağcılar'daki evinde ölü bulunduğunu, cenazesi adli tıpa gittiğini, sonra da kararın çıktığını söyledi. Nurgül Hanım'ın ölümünde ailenin belki kendiliğinden ölmüştür dediğini ama adli tıpta sonucun öyle demediğini, soluk alamama durumundan ölmüş olduğunu ifade etti. Otopside elle boğulduğu belirlendi. Nurgül Hanım'ın olay günü erkek kardeşi ile buluşacağını söyleyen Nurgül Hanım'ın kızı, dayısının annesini aradığını ama annesinin açmadığını, 11.28'de alt komşusunun evden çığlık sesi duyduğunu ama oğlu ile tartışıyor diye düşünüp yukarı çıkmadığını söyledi. Hanımefendi, amcası Dilaver Bey'in kardeşine sıkacakken yanlışlıkla annesine sıktığını belirtti. Nurgül Hanım'ın kız kardeşi ablasının o akşam hep huzursuz olduğunu, hatta acaba babamın yanına ilk kim gidecek diye ölüm hakkında konuştuğunu ifade etti. Yanından kaybolduğu kuzeninden yeni iddia...

MÜGE ANLI'DA EN SON NE OLDU?

4 çocuk babası Selçuk Gün'e ne oldu? Arama çalışmalarından canlı yayın. Aramalara 2 komando, 3 asayiş timi katılıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi didik didik arıyor... Tarık Bey, Selçuk Bey'in anlattığına göre beraber 7 sene ceza aldıklarını dile getirince Nurhayat Hanım oğlu 20 yıl da ceza alsa kendisine zarar vermeyeceğini söyledi. Müge Anlı, arazide eğer Selçuk Bey kendisine zarar vermişse bulunacağını, zaten uyuşturucu etkisi altında olduğunu, kendisini saklayıp da öyle öldürecek hali olmadığını dile getirdi. 18 gündür kayıp olan Selçuk Gün nerede? Cansu, iyi bir şey yapmadığının farkında olduğunu, mesajlaşmış olduğunu, o gün eşinin eve gelince Emre'yi tanıyor musun Sezer sizin aranızı yapmış dediğini, o an Sezer Bey'in aradığını "Tarık, Selçuk'u arıyor" dediğini aktardı ve o gece Tarık Beylerle eşinin arasında bir şey olmuş olacağına dikkat çekti. Telefon sinyalinin kesildiği yer aranıyor... Müge Anlı arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdikten sonra Selçuk Bey'in köylük alanda zaten yaşadığını, neden ormana gideceğini, kendisi olsa etrafında ağaç yok diye ormanlık alana gitmesinin normal olduğunu ama bunun olmadığını dile getirdi. Nurhayat Hanım, oğlunun kaybolduğu gün Tarık Bey'i aradığını koş gel Selçuk yok dediğinde, teyze nüfus kağıdım yok bekle geleceğim dediğini, kimliğin çok mu acil olduğunu sordu. Selçuk Bey, daha kuzeni yarım saattir kayıpken neden teyzesinin hemen panik yaptığını sorguladı. ''Gitti'' dediği kuzeni kuyuda ölü bulundu. Cinayet sanığı kuzen hakim karşısında...