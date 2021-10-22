Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı full izle 22 Ekim 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 22 Ekim Cuma" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 22 EKİM 2021 CUMA| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 22 EKİM CUMA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 22 Ekim 2021 Cuma (bugün) günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER OLDU 22 EKİM 2021

Haftalardır bulamadılar, Müge Anlı'ya geldiler. Sema Hanım'ın tanıdığı 4 çocuğun perişan olduğunu, Müge Anlı'dan başka gelecek kimsesi olmadığını söylerken Sema Hanım'ın 3 Eylül günü yol kenarında kameralara takıldığı, Naipköy istikametine ilerlerken görüldüğü, cebinde 200 TL olduğu belirtildi. Sema Hanım'ın eşi Tarık Bey eşinin ruhsal sıkıntıları olduğunu, bir defa intihar girişiminde bulunduğunu, eşine dair hiçbir şey bulunamadığı, yürüdüğü yerin ormanlık bir alan olduğu bilgisini verdi. Üç çocuğunu ve 12 yıllık eşini bıraktı, kocasının yeğeniyle birlikte kaçtı. Seçer Bey, evde bir okunmuş sabun bulunduğunu, sabun eridikçe kendisinin de eridiğini, evde iki tane de muska çıktığını, üçüncünün de dolaptan çıktığını iddia edip Süleyman Bey'in eşini kandırdığını öne sürdü. Seçer Bey ağlayarak eşi dönerse yine istediğini, 3 çocuğunu annesiz bırakmamasını istedi ve eşine dön çağrısında bulundu. Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı...

Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 21 EKİM 2021

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşi gibi davranıp annesini aradığını "Anne ben dağdayım, kemiklerim kırık, içimden sanki bir parça koptu" dediğini, peçete koyup konuştuğunu, kendisinin de gördüğünü, o an zaten kardeşinin ölmüş olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'ın ortalama 4 günde bir hastaneye gittiğini söyledi. Fatma Hanım astım olduğu, zatürreye yakalandığı için yatırıldığını iddia etti. Tarlada bulunan kafatası inceleniyor... Müge Anlı, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı.

Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Kocası için ''evlilik dışı beraberlik'' iddiası... Müge Anlı, bu hanımefendinin "Bundan 7 yıl önce Nurgül ve eşi yaşar gelmişti. Yaşar mutfağımı yapacaktı, mermer aldık geldik Nurgül'ün tavrı değişti, Yaşar ile de Nurgül ile de görüşmedim. Daha sonrasında Yaşar'ın oğlunun da benim oğlumun da uyuşturucu problemi olduğu için görüşmeye devam ettik, biz kader ortağıydık, Nurgül de kıskanıyor diye bu görüşmeleri Nurgül'den gizledik. Yaşar iyi bir insandır, abim de sorun yarattı ama neden görüşmeyeyim dedim, abim de sen o adamla görüşmeye devam edersen senin için dedikodu çıkarırım" dediğini okudu.