Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı full izle 8 Ekim 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 8 Ekim Cuma

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler Müge Anlı'da bugün ne oldu? M üge Anlı full izle 8 Ekim 2021 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 8 Ekim Cuma başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 8 EKİM 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 8 EKİM CUMA

ATV ekranlarından şuan yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 8 Ekim 2021 Cuma (bugün) günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

İki çocuk babası çiftçi öldürüldü. Mustafa Kurt nasıl pusuya düşürüldü? Kesilen su borusu tuzak mıydı? Mustafa Bey'in yabani hayvanlar ekinlere saldırdığı için tarlada, ailesinden biraz uzakta kaldığı bilgisi verildi ve ardından olay yerine gidildi. Özkan Bey, annesi ile sabah babasının yanına geldiğini, o zaman su aktığını, sonra annesi ile pazara gittiklerini, öğlen vakti suyun gelmemeye başladığını, babasının boruyu takip edip orman içerisine ilerlediğini, su borusunun kesildiği yere babası gidince, sırtından bir el ateş edildiğini, babasının öldüğünü dile getirdi. Mustafa Kut'un katili için çember daralıyor. Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Ali Bey, bu olayın içinde Sezer Bey'in de mutlaka olacağını, Ersin Bey ile konuştuğunu, "Siz Mustafa Bey'in şeyini kullandınız hem de Dürdane Hanım'a laf attınız" dediğini, Ersin Bey'in kendisini arka bir yere götürdüğünü bir şey anlatacakken anlatmadınız dediğini belirtti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Sabah Programı'' ödülü. Mustafa Kurt cinayetinde çarpıcı iddia... Sezer Bey, Osman Bey ve Ersin Bey ile madde kullanırken Ersin Bey'in "Gitsinler baksınlar ben parmak izi bıraktım mı" dediğini, bu işin içinde Ahmet Bey'in de olduğunu zira her gece beraber oturup alkol aldıklarını iddia etti ve adının Sezer olduğu kadar bu cinayeti Ersin Bey'in işlediğini bildiğini belirtti. Cinayeti arkadaşlarına itiraf etti mi? Ramazan Bey, Sezer Bey'in Dürdane Hanım ile Ersin Bey'i gördüğünü iddia edince Sezer Bey asla öyle bir şey söylemediğini, Dürdane Hanım ve Ersin Bey'i falan görmediğini söyledi. Süleyman Bey, 2018 yılından beri babasının gözünün Dürdane Hanım'dan başka kimseyi görmediğini, cinayetten sonra bu söylemlerin arttığını, Dürdane deyip durduğunu, babasının zamanında Dürdane Hanım ile çileğe gittiğini, yine gidince babasının gençlik aşkının depreştiğini dile getirdi. Köylü görgü tanığı Şevket Gider de o gün Çayyolu'nda olduğunu, Olca Bey ve ardından da akşam 5'te Ersin Bey'in oradan motorla geçtiğini, hatta köpeğinin havladığını, ikisinin de ayrı ayrı geçtiğini iddia etti.