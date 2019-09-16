ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te esrarengiz bir kayıp olayı işleniyor. Muğla'da Burhan Aykurt şüpheli olarak ortadan kayboldu. Gencin evlilik vaadiyle kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü iddia ediliyor. Fakat programda ortaya çıkan yeni gelişmeler olayı daha da garip bir hale getirdi. Özellikle yayın sonunda abi Mahmut'un Mige Anlı'ya özel olarak bir şeyler itiraf etmek istediğini açıklaması herkesi meraka sürükledi.

BURHAN AYKURT'A NE OLDU?

Burhan Aykurt 29 Kasım 2018'den beri kayıp. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Burhan Aykurt'tan 10 aydır haber alınamıyor. Müge Anlı'da Aykurt'u bulmak için araştırmalar yapılıyor.

Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı iddia ediliyor. Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi.

Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, bir aracın kendi önünü kestiğini ve aracın içindeki kişinin kendisine kardeşi Burhan Aykurt'un öldüğünü söylediğini canlı yayında anlattı.

Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'in anlattıklarına eşinin de inanmadığı ortaya çıktı. Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, şaşırtan ifadeler kullanmaya devam da ediyor.

Herkesin aradığı ortak cevap ise; kardeşini öldürdük diyen gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut Bey'e ulaştı? Bu sorular hala cevabını bulmuş değil. 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un nerede olduğu henüz belli değil.

Burhan Aykurt'u arkadaşı Özer Bey telefonla arayarak Burhan'ın ağabeyi için bankadan 10-15 bin lira çektiğini ifade etti. Tüm bu olanlar karşısında yine tüm gözler abi Mahmut Aykurt'a çevrildi.

Burhan Aykurt'un kezeni ise yayına bağlanarak kendisine Aykurt ile ilgili mesaj geldiğini söyledi. Atılan mesaj ise canlı yayında ekrana geldi. Burhan Aykurt'un kuzeni Muzaffer Aykurt ekrana yansıtılan mesajın kendisine atılan mesaj olmadığını şu sözler ile aktardı" Bana gelen mesajda Güldane ismi yoktu. Mesaj değiştirilmiş" dedi.

Burhan Aykurt'u arkadaşı Özer Bey telefonla arayarak Burhan'ın ağabeyi için bankadan 10-15 bin lira çektiğini ifade etti. Tüm bu olanlar karşısında yine tüm gözler abi Mahmut Aykurt'a çevrildi.

FLAŞ İTİRAF

Burhan Aykurt'un kaybında bir garip gelişme daha ortaya çıktı. Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt yolunun birisi tarafından kesildiğini bir gün sonra haber vermiş. Bu önemli gelişmeyi neden bu kadar geç haber verdiği yine akıllara soru işareti bıraktı.

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarın izleyicisi ile paylaşacak!

MAHMUT AYKURT YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Abi Mahmut Aykurt anlattıkalrı karşısında; " Ben bu anlattıklarımı kafamdan uydurdum. En azından bir gündem oluştururum diye böyle bir şey uydurdum. Telefon kayıtları verilsin diye bu olayları anlattım." dedi. Yani böylece Mahmut Aykurt'un anlattığı gibi önünü kimse kesip kardeşinin öldüğünü anlatmadı. Kimse evlilik vaadiyle Burhan Aykurt'u İzmir'e götürmedi. Burhan Aykurt'un üzerinde yüklü bir miktar para yoktu.