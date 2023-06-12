Müge Anlı'da büyük şok! Günlerdir yayına çıkmıyordu: Rahmi Özkan için flaş gelişme

ATV kanalında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan yorumcu Rahmi Özkan ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

YAYINLAMA
Google News
Müge Anlı'da büyük şok! Günlerdir yayına çıkmıyordu: Rahmi Özkan için flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi düzenli olarak televizyon ekranlarında yayınlanmaktadır.

Son günlerde programdaki sevilen yorumculardan Rahmi Özkan'ın canlı yayında yer almaması izleyiciler arasında merak konusu oldu.

RAHMİ ÖZKAN'A NE OLDU?

rahmi

Müge Anlı, canlı yayında Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İki gündür programda olmamasının sebebinin mide ağrısı olduğunu ve Rahmi Özkan'ın check-up yaptırdığını belirtti. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorun çıkmadığı ve dinlenmesi gerektiği ifade edildi. Müge Anlı, Rahmi Özkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve izleyicilere onun tekrar programda olacağı umudunu aktardı.

Programdaki diğer yorumculardan Mehmet Şevki Sözen de Rahmi Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sesinin iyi olduğunu ve doktorunun her şeyin yolunda olduğunu iletti. Rahmi Özkan'ın nazlı birisi olduğunu söyleyen Sözen, onun programda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!
NASA uzay görevlerinde hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı!
Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?
Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?
Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?
Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?
Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi? Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı!
Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi? Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı!
Son Haberler
Uyumadan önce bir kase yoğurt yemenin büyük faydası! Bakın gece boyu vücudunuza ne yapıyor
Uyumadan önce bir kase yoğurt yemenin büyük faydası! Bakın gece boyu vücudunuza ne yapıyor
Müge Anlı'da büyük şok! Günlerdir yayına çıkmıyordu: Rahmi Özkan için flaş gelişme
Müge Anlı'da büyük şok! Günlerdir yayına çıkmıyordu: Rahmi Özkan için flaş gelişme
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Kupayı kaldırır kaldırmaz ayrılık başladı: O isim gidiyor, dünya yıldızı geliyor
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Kupayı kaldırır kaldırmaz ayrılık başladı: O isim gidiyor, dünya yıldızı geliyor
Seçimlerin ardından
Seçimlerin ardından
Saç Boyası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Saç Boyası Nasıl Seçilir? Online Saç Rengi Deneme Linki
Saç Boyası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Saç Boyası Nasıl Seçilir? Online Saç Rengi Deneme Linki
Saç Boyası Çeşitleri Nelerdir? Saç Boyası Doğal Renkler Nelerdir?
Saç Boyası Çeşitleri Nelerdir? Saç Boyası Doğal Renkler Nelerdir?
Çok Okunanlar
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
AK Partili Belediye Başkanı tabanı rahatsız eden bir harekete imza attı
AK Partili Belediye Başkanı tabanı rahatsız eden bir harekete imza attı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak
Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak
Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu
Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek