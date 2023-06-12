Müge Anlı'da büyük şok! Günlerdir yayına çıkmıyordu: Rahmi Özkan için flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi düzenli olarak televizyon ekranlarında yayınlanmaktadır.

Son günlerde programdaki sevilen yorumculardan Rahmi Özkan'ın canlı yayında yer almaması izleyiciler arasında merak konusu oldu.

RAHMİ ÖZKAN'A NE OLDU?





Müge Anlı, canlı yayında Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İki gündür programda olmamasının sebebinin mide ağrısı olduğunu ve Rahmi Özkan'ın check-up yaptırdığını belirtti. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorun çıkmadığı ve dinlenmesi gerektiği ifade edildi. Müge Anlı, Rahmi Özkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve izleyicilere onun tekrar programda olacağı umudunu aktardı.

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Programdaki diğer yorumculardan Mehmet Şevki Sözen de Rahmi Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sesinin iyi olduğunu ve doktorunun her şeyin yolunda olduğunu iletti. Rahmi Özkan'ın nazlı birisi olduğunu söyleyen Sözen, onun programda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.