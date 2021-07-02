Müge Anlı'da eşini öldürdüğünü itiraf etmişti! Alime Toprak'ın mahkemede anlattıkları kan dondurdu: 15 yaşında tecavüz etti, yaşımı büyütüp evlendi! Müge Anlı'da eşi Ali Toprak’ı (44) başına tarım aletiyle (daldız) vurarak öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, mahkemede verdiği ifadede ''15 yaşında tecavüz etti, hamile kalınca evlenmek zorunda kaldım. Sürekli şiddet uyguluyordu. Olay günü de şiddet uyguladı. Kendimi korumak istemiştim.'' dedi.

1 9 Mersin'in Anamur ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan olayda, muz serasında çıkan tartışmada eşi Ali Toprak’ın başına tarım aletiyle vurarak öldüren Alime Toprak, bugün mahkemeye çıktı. Toprak mahkemede verdiği ifadesinde acı dolu hayatını anlattı