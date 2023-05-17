Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize yaşandı. Tam 312 saat sonra sağlıklı şekilde bulundu! Tüm detaylar haberimizde.

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Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 52 yaşındaki kayıp kadın Eşmi Akıncı tam 312 saat sonra mucize şekilde bulundu! Peki Eşmi Akıncı'nın başına neler geldi? Kimlerin ismini verdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EŞMİ AKINCI MUCİZE ŞEKİLDE BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'nın kaybı için annesi Dursun Akıncı katılmıştı. Yaşadıkları köyde her yerde aranan Eşmi Akıncı tam 312 saat sonra bir ahırda bulundu. Sağlık durumu gayet iyi olan Eşmi Akıncı ile annesi programda ağlayarak buluştu. Uzun zamandır haber alınamadığı için hayatta olmadığı tahmin edilen Eşmi Akıncı'nın mucize şekilde bulunuşu sonrasında aynı köyde yaşadığı komşusu Aziz İbili ve bacanağı Medih lakaplı bacanağının ismini verdi. İki kişinin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Eşmi Akıncı 312 Saat Sonra Bulundu

 Eşmi Akıncı Aziz ve Medih'in kendisin bir yerde saklayacaklarını ve kendisine birini getireceklerini söylediklerini ifade etti. 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'nın kaybı anlaşıldıktan sonra jandarmaya haber verildi ve köy vatandaşı, jandarma, AFAD 52 yaşındaki kadını aramaya başladı. Annesi ile birlikte kuzenine giden Eşmi Akıncı gece saatlerinde evinden ayrıldı ve iki güvenlik kamerasına takılsa da bir daha görüntülenmedi. Eşmi Akıncı'nın köyden çıkmadığı tahmin ediliyordu. İlk olarak Eşmi Akıncı'nın kuzeni Veysel ile ilgili şüpheler artsa da 52 yaşındaki kadın bulunduktan sonra kuzeninin ismini vermedi. Yasa dışı bahis oynaması sebebiyle kumar borcu olan Veysel'in birine para karşılığı Eşmi'yi verebileceği konuşulurken olayda adı geçen diğer kişi Aziz oldu ve Aziz'in evli kadınlara mesaj gönderdiği öğrenildi. Bir ahırda olduğu tespit edilen Eşmi Akıncı ifade verdiği esnada Aziz ve Aziz'in bacanağı Medhi isimli kişinin ismini verdi. İki isim sorgulandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Program esnasında Aziz'in de programa gelerek Eşmi ile yüzleşmesi için çağrı yapıldı. 

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