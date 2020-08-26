Müge Anlı'da Gülizar'ın Şiar itirafı! Canlı yayında gözaltına alındılar

Her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, günlerdir şüpheli şekilde ölen Şiar Kılıç olayının gerçek ölüm sebebi gün yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor. Annesi ve üvey babası ile yaşadığı evde çıkan yangında öldüğü iddia edilen Şiar'ın Hami tarafından dövüldükten sonra öldüğü öne sürüldü.

Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Ahamet, dünkü yayın sonrası Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Anlı, bugün canlı yayında Ahamet'in itiraflarını açıkladı. İtirafları duyan izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı.

''HAMİ ŞİAR'I ÇİVİLİ SOPAYLA DÖVDÜ''

Evde yaşananları anlatan Ahamet, Hami Kıcı'nın Şiar'ı daha önce dövdüğünü söyledi. Olay günü oğlunun altına tuvaletini yaptığını bu nedenle de Hami'nin oğlunu tekrar dövdüğünü söyledi.

Gülizar Ahamet, Hami'nin kendisini ve Şiar'ı çivili sopayla dövdüğünü de itiraf etti. Ahamet, ''Hami Şiar'ı dövünce ben öldü diye düşündüm.'' dedi. Hami'nin çivili sopayla vurması üzerine oğlunun yere düştüğünü ve bir daha yerden kalkmadığını söyleyen Gülüzar, Şiar'ı yerden alarak yatağa yatırdığını ve öldüğünü sandığını söyledi. Olay sonrası Hami'nin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Gülüzar, ''Başkasına söylersen evde iki çocuğun daha var, onları da öldürürüm'' dediğini söyledi. Tüm suçlamaları reddeden Hami stüdyoyu terk etti.

ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞ

Bugünkü canlı yayında yeni itiraflarda Gülüzar Amanet, dehşete düşüren bir itirafta daha bulundu. Hami Kıcı'nın çocuklarını taciz ettiğini söyleyen Gülüzar, sopayla ve demir sopayla cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Anne Gülizar Ahamet'in kan donduran itirafları sonrası Hami ve Gülizar çifti canlı yayında gözaltına alındı.