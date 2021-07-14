Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı ortaya çıktı! Cinayet gecesiyle ilgili anlattıkları tüyler ürpertti... Müge Anlı'da gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili çiftin kızlarının 3 yıl önceki röportajı ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin çözülmesini istediği cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in anlattıkları tüyler ürpertti. İşte Büşra Büyükşen'in cinayetin yaşandığı dehşet gecesi için söylediği sözler...

1 26 Konya'da yaşayan 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile eşi 55 yaşındaki Metin Büyükşen evlerinde şüpheli şekilde öldürüldü.