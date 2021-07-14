Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı ortaya çıktı! Cinayet gecesiyle ilgili anlattıkları tüyler ürpertti...
Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı ortaya çıktı! Cinayet gecesiyle ilgili anlattıkları tüyler ürpertti...
Müge Anlı'da gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili çiftin kızlarının 3 yıl önceki röportajı ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin çözülmesini istediği cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in anlattıkları tüyler ürpertti. İşte Büşra Büyükşen'in cinayetin yaşandığı dehşet gecesi için söylediği sözler...