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  3. Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı ortaya çıktı! Cinayet gecesiyle ilgili anlattıkları tüyler ürpertti...

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı ortaya çıktı! Cinayet gecesiyle ilgili anlattıkları tüyler ürpertti...

Müge Anlı'da gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili çiftin kızlarının 3 yıl önceki röportajı ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin çözülmesini istediği cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in anlattıkları tüyler ürpertti. İşte Büşra Büyükşen'in cinayetin yaşandığı dehşet gecesi için söylediği sözler...

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büşra Büyükşen’in ilk röportajı ortaya çıktı! Cinayet gecesiyle ilgili anlattıkları tüyler ürpertti... 1126

Konya'da yaşayan 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile eşi 55 yaşındaki Metin Büyükşen evlerinde şüpheli şekilde öldürüldü.