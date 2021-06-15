Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Acar tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!
Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Acar tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!
Giresun'dan İstanbul'a araba almaya geldikten sonra şüpheli şekilde kayıplara karışan Bahtiyar Akçay'dan acı haber geldi. Müge Anlı'da aranan 50 yaşındaki adamın yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anlı, ''Akçay'ı yakın arkadaşı Nadir Ün'ün öldürüp çuvala koyduğu ve kuyuya attığı ortaya çıktı'' dedi.