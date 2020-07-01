Müge Anlı'da İkranur Tirsi ölümü ile ilgili şok gelişme!

Müge Anlı'da bir süredir işlenen ve kısa süre içerisinde ölüm haberi gelen İkranur Tirsi hakkında son dakika haberleri geldi. 7 yaşındaki bir çocuğun dereye kadar tek başına yürüyemeceği, annesinin düşmanlarının intikam amaçlı yaptığı, köyden tanıdık birilerinin öldürdüğü gibi pek çok detayın üzerinde duruldu.