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  3. Müge Anlı'da İkranur Tirsi ölümü ile ilgili şok gelişme!

Müge Anlı'da İkranur Tirsi ölümü ile ilgili şok gelişme!

Müge Anlı'da bir süredir işlenen ve kısa süre içerisinde ölüm haberi gelen İkranur Tirsi hakkında son dakika haberleri geldi. 7 yaşındaki bir çocuğun dereye kadar tek başına yürüyemeceği, annesinin düşmanlarının intikam amaçlı yaptığı, köyden tanıdık birilerinin öldürdüğü gibi pek çok detayın üzerinde duruldu.

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01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:27

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