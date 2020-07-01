Müge Anlı'da İkranur Tirsi ölümü ile ilgili şok gelişme!
Müge Anlı'da bir süredir işlenen ve kısa süre içerisinde ölüm haberi gelen İkranur Tirsi hakkında son dakika haberleri geldi. 7 yaşındaki bir çocuğun dereye kadar tek başına yürüyemeceği, annesinin düşmanlarının intikam amaçlı yaptığı, köyden tanıdık birilerinin öldürdüğü gibi pek çok detayın üzerinde duruldu.
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01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:27
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