ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da Esenyurt'taki evinde katledilen Nazlı Dere olayı işleniyor. İzleyicilerde bu olayı merak ediyor. Peki Müge Anlı'da işlenen Nazlı Dere olayı nedir? Son dakika gelişmesi var mı? Esenyurt'ta boğazından bıçaklanarak öldürülen Nazlı Dere'yi kim öldürdü? Bu olayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

NAZLI DERE OLAYI NEDİR?

Esenyurt'ta 67 yaşındaki Nazlı Dere, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Eşinin cesedini bulan Hasan Dere'nin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağlarken polis olayın failini ve nedenini araştırıyor.

Olay, Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, 67 yaşındaki Nazlı Dere eşinin evde olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir kişi tarafından boğazı kesik halde bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak kadının ailesini binadan uzaklaştırdı.

Olay sırasında Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere'nin (67) oğlunu hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hasan Dere eve gelip kapıyı açtığında salonda yerde uzanan eşinin bayıldığını sandı. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören adamın feryadına çevredeki komşuları yetişti. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme gerçekleştirdi. Savcı da olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Yaşanan olayın oluş sebebi henüz belirlenemezken hırsızlık iddiasında bulunulduğu öğrenildi. Olay çok yönlü olarak polis tarafından inceleniyor. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

NAZLI DERE OLAYI MÜGE ANLI'DA ARAŞTIRILIYOR

67 yaşındaki Nazlı Dere evinde boğazı kesilerek katledildi. Eve gelen Hasan Dere, eşini kanlar içinde yatarken evde buldu. Dün yaşanan korkunç olayda engelli oğlunu hastaneye götüren Hasan Dere, öğle saatlerinde eve geldiğinde eşini kanlar içinde yatarken buldu.



Kapının normal bir şekilde kapalı olduğunu söyleyen Hasan Bey, eşini uyardığını kapıyı çok da dikkat etmeden herkese açtığını söyledi. Yani büyük ihtimalle Nazlı Hanım katiline kapıyı kendi açtı.

Evde altınların olduğu bir çanta bulunduğunu söyleyen Hasan Bey, çantanın normal yerinde olmadığını yerde yatan eşinin yanında olduğunu belirtti. Aile içi bir cinayetten şüphelenen Hasan Bey ve yeğeni bu nedenle programa başvurmuş.

KAMERALARA TAKILAN KİŞİ BULUNDU

Kameraya takılan ve cinayetten sonra oradan koşarak uzaklaşan kırmızı kapşonlu, lacivert kot pantolonlu kişiden şüpheleniliyor.

Cinayetten sonra oradan koşarak uzaklaşan kırmızı kapşonlu, lacivert kot pantolonlu kişi canlı yayına gelerek kameralara takılan kişinin kendisi olduğunu ama cinayetle bir ilgisi olmadığını, o an dükkanda müşteri beklediği için koşarak dükkana gittiğini söyledi.

Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere programa katılarak bu cinayeti işleyenlerin bulunması için uğraşıyor. Nazlı Dere'nin ailesinin ifadesine göre Esenyurt'ta bir hafta önce 3 kadın bir bakkala giderek bakkaldaki bir kadının boğazına bıçak dayamış ve paralarını almışlar. Bundan dolayı bu üç kadından da şüpheleniliyor.