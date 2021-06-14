Müge Anlı'da aranan evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadından pes dedirten savunma: Dini sohbetler ediyorduk
Müge Anlı'da aranan evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadından pes dedirten savunma: Dini sohbetler ediyorduk
Müge Anlı'da kayıp evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın canlı yayına bağlanarak, ''Dini sohbetler ediyorduk. Dertleşiyorduk.” demesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, kadına, “Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?” diyerek tepki gösterdi.