Müge Anlı'da kayıp olarak aranan kadının itirafı şoke etti: Aşık oldum kaçtım!

Ordu Ünye’de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi S. K., 3 ay önce ortalıktan kaybolmuştu. ''Çok seviyorum'' dediği karısını bir türlü unutamayan D. K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına katılarak eşinin zorla kaçırıldığını iddia etmişti.

EVLİ VE TORUN SAHİBİ KADIN, KENDİSİ GİBİ EVLİ VE ÇOCUKLU ŞOFÖRLE KAÇTI

Gözü yaşlı eş D. K., traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu M. C’nin karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik M. C., kaçırdığı söylenen S. K.’dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı.

Günlerdir yayın konusu olan şüpheli kaybın perde arkasında çok farklı gelişmeler yaşandı. S. K.,'nin zorla kaçırılmadığı, şoförüyle birlikte kaçtığı ortaya çıktı.

''KEYFİM YERİNDE''

Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan D. K.’ya Müge Anlı, S. K’nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp eş S. K., “Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım” açıklamasını yaptı.

''KOCANA İYİ BAKSAYDIN DA KAÇIRTMASAYDIN''

Bu sırada birlikte kaçtığı M. C.’nin eşi de Müge Anlı stüdyosundaydı. S. K., “Kocana iyi baksaydın da kaçırtmasaydın” diyerek şoke etti.