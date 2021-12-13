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Müge Anlı'da kendini yerden yere vurmuştu! Serkan Kıyak intihar ederek yaşamına son verdi! "Dünya hassas kalpler için cehennemdir"

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp eşini bulmaya gelen Serkan Kıyak, telefon bağlantısı ile eşinin pideciye kaçtığını öğrenmesinin ardından sinir krizi geçirerek kendini yerlere atmış, milyonların yüreğine dokunmuştu. Kıyak'tan kötü haber geldi. İntihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Kayıp eşi Zehra Kıyak'ın bulunması için Müge Anlı ve ekibine başvuran Serkan Kıyak, karısının canlı yayında pideciye kaçtığını öğrenince, stüdyoda kendini yerden yere vurmuştu. Feryat figan ağlayan talihsiz adam, Türkiye'nin adeta ciğerini yakmıştı. Kötü haber geldi. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde kendini asarak intihar etti.

Müge Anlı'da kendini yerden yere vurmuştu! Sekan Kıyak intihar ederek yaşamına son verdi! Dünya hassas kalpler için cehennemdir

"DÜNYA HASSAS KALPLER İÇİN CEHENNEMDİR"

Eşi tarafından aldatıldığı öğrenen talihsiz adam, program sonrası evine gitti. Yakınlarını tek tek arayan Kıyak, hepsinden helallik istedi. Son programda Müge Anlı'ya elleriyle börek açtığını söyleyen Kıyak, Uşak'taki evinde kendini asarak yaşamını sonlandırdı.

Yürek dağlayan haberi duyan sosyal medya kullanıcılarından, "Dünya hassas kalpler için cehennemdir sözünün en büyük örneği" yorumları geldi.

Müge Anlı'da kendini yerden yere vurmuştu! Sekan Kıyak intihar ederek yaşamına son verdi! Dünya hassas kalpler için cehennemdir

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