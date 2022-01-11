Müge Anlı'da "Kimin eli kimin cebinde" dedirten olay! Cinayetin çözüldüğü tahtaya bu kez 'kim kiminle birlikte' şeması çizilince sosyal medyada 'Swinger' esprilerine neden oldu!

Muğla Fethiye'de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden vurulduğu belirlenirken Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

ALİ'YLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı da olay yerine gelerek savcıya bilgi verdi. Yakınları tarafından jandarmaya verilen bilgide ise Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığı öne sürüldü.

"KİM KİMİNLE BERABER"

2016 yılında yaşanan cinayet sonrası çiftin yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sonuçlanmayan olayda köylülerden biri şüpheli olarak gösteriliyor. Müge Anlı, Paslı çifti ile birlikte aynı bölgede yaşayan çiftlerin hakkında iddia ortaya çıktığını duyurdu. İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var. Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi. Kafası karışan Müge Anlı, "Kim kiminle beraber" diye sordu.

"İKİ ERKEK KARDEŞLE SEN, ONUN KARISIYLA SEN"

Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la Cahit Paslı'nın ilişkisini öğrenen daha sonra da Sündüz'ün Cahit'in arası bozuk olan kardeşi Ekrem'le ilişkisi olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları, "Üç çiftin birbirleriyle ilişkisi olduğu konuşuluyor. Yani sizin ikinizin, sizin ikinizin. Ama aynı zaman da Cahit de devreye giriyor burada. İki erkek kardeşle sen, onun karısıyla sen. Hatice de..." sözleriyle açıkladı.

Ayrıca Hatice'nin öldükten sonra iç çamaşırında görüştüğü diğer erkeklere ait telefon numaraları çıktı.

Bu olayın ekranda işlenmesinin ardından Müge Anlı ve stüdyodakiler kadar izleyenlerin de akılları karıştı. Sosyal medyada "Müge Anlı sonunda Anadolu’da swinger kültürünü araştırmaya başladı" ,"kimin eli kimin cebinde" yorumları yapıldı.