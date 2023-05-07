Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Büyüşen çifti cinayetinde karar çıktı: O kişilerin cezası belli oldu

Konya'da yaşayan Büyükşen çiftinin evlerinde öldürülmesi olayında mahkeme son kararını verdi. Davada yer alan 3 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası verilirken, 1 sanık ise beraat etti. Sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederken, ailenin ölümünden sorumlu tutulduklarını tekrar belirttiler. Bu olay aylarca Türkiye gündeminden düşmemişti. İşte haberin ayrıntıları...

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Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Büyüşen çifti cinayetinde karar çıktı: O kişilerin cezası belli oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde, 4,5 yıl önce meydana gelen korkunç bir olayda, yanlış adrese girilerek Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin hayatı sona erdi. Davada, çiftin öldürülmesine azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile birlikte yargılandılar. Mahkeme heyeti, sanıklar Esra Taş ve Abdullah Başdemir ile Ertuğrul Çelik'in 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ancak tutuksuz sanık Zekeriya Okşen, delil yetersizliğinden beraat etti. Davada şikayetçi olarak yer alan çiftin kızı Büşra Büyükşen, saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip ölü gibi yapan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularının aracına binen anne ve babası için en ağır cezayı almalarını istediğini belirtti. Aynı şekilde, çiftin doktor olan oğlu Osman Büyükşen ve diğer oğlu Uğur Büyükşen de şüphelilerden şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almalarını istediklerini söylediler.

Duruşmada, mahkeme heyeti tarafından taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından, sanıklara son sözlerini sormak üzere söz verildi. Sanıklardan Abdullah Başdemir, cinayetle ilgisi olmadığını ve evli ve çocuklu olduğunu söyledi. Ertuğrul Çelik ise suçsuz olduklarını iddia ederek, cinayeti Büyükşen ailesinin işlediğini öne sürdü. Esra Taş da ifadesinde vicdanının rahat olduğunu belirterek, suçsuz olduklarını ve beraat talep ettiklerini söyledi. Ancak mahkeme, delil ve tanıkların verdiği beyanlar doğrultusunda, Esra Taş ve Abdullah Başdemir ile Ertuğrul Çelik'in suçlu olduklarına hükmetti.

AİLEYİ SUÇLADILAR!

esra taş

2018 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşen Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı. Yanlış adrese girerek cinayeti işledikleri öne sürülen Esra Taş (28), Abdullah Başdemir (47) ve Ertuğrul Çelik, mahkeme tarafından 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, delil yetersizliğinden dolayı tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen beraat etti.

 

Duruşmada, ölen çiftin akınları ve çiftin doktor olan oğlu da hazır bulundu. Cinayetin mağduru olan çiftin yakınları, şikayetçi olduklarını ve sanıkların en ağır cezayı almasını talep ettiler. Mahkeme, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra, Esra Taş, Abdullah Başdemir ve Ertuğrul Çelik, suçsuz olduklarını iddia ettiler.

Bu korkunç olay, adaletin yerini bulması ve mağdur ailenin acısının hafifletilmesi için yıllarca süren bir mücadele sonucunda sonuçlandı.

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