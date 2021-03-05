Müge Anlı'da ortaya çıktı! 13 yaşındaki amca kızına iğrenç saldırı

8 gündür kayıp olarak aranan Sıla Uysal'a kuzeninin cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında aktardı.

Kuzenini kaçırmakla suçlanan 27 yaşındaki Sergen Uysal, 13 yaşındaki amca kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan Uysal, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de 24 Şubat günü kayıplara karışan ve bir daha haber alınamayan Sıla Uysal'ın annesi Güler Uysal Müge Anlı'ya katılarak kızının Sergen Uysal tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Programa bağlanan Sergen Uysal, Sıla'nın yerini bilmediğini söyledi. Uysal, Sıla ile kısa bir süre arkadaşlık yaptığını söylemesinin üzerine Müge Anlı, ''Kafanda saç kalmamış ne işin var senin 13 yaşındaki kızla? Arkadaşlık yapamazsın!'' diyerek tepki gösterdi. Sergen Uysal'ın annesi de 'Oğlumun arkasındayım' deyince Müge Anlı çileden çıktı.

Müge Anlı, "Hanımefendi, 25 yaşında kafasında saç kalmamış koca adam 13 yaşındaki bir kızla yazışamaz. Bir başın öne eğilsin, bir özür dile bu aileden, oğlum yaptı ben özür dilerim de " dedi. "Özür dilemeyeceğim" diyen Sergen'in annesine Müge Anlı ise, 'İyi o zaman senin gibi annenin böyle çocuğu olur derim ben de, alın yayından" dedi.