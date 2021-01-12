Müge Anlı'da işlenen Zeynep Güngör cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 34 yaşındaki Zeynep Güngör’ü sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Günlerdir Araştırmacı Gazeteci'nin programında aranan genç kadının katilinin sevgilisi olduğunun belirlenmesinin ardından Anlı, Güngör'ün kızının canlı yayına alarak duygularını öğrenmek istedi. Annesi öldürülen küçük kız telefonla bağlandığı yayında gözyaşlarına boğuldu ve ''Keşke annem burda olsa'' dedi. Müge Anlı'da duygulanarak ''Keşke anneni getirebilsem, çok isterdim'' dedi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul’da 15 Eylül 2019 günü kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör’ü aramak için ablaları Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Canlı yayına çıkan 3 abla; “Kardeşimizin sevgilisi E. tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Üstelik öz ağabeyimiz İ. de ne olduğunu biliyor” demişti.

Yayında aktarılan bilgilere göre kayıp olayının; Müge Anlı’da gündeme gelmesinin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.

Ardından savcı talimatı ile harekete geçen polis ekipleri; 3 ayrı ilde, 3 ayrı operasyon düzenlendi. Hatay’da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep’te ikamet eden ağabey İ. D. ve İstanbul’daki abla M. D. gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Müge Anlı, 3 şahsın ifade işlemlerinin başladığını duyurdu.