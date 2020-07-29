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  3. Müge Anlı’da Şiar annesinden şok açıklama: ''Oğlumun 13 yaşında öleceğini gördüm''

Müge Anlı’da Şiar annesinden şok açıklama: ''Oğlumun 13 yaşında öleceğini gördüm''

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yayınlanan bölümde Şiar cinayeti davasında anne Gülizar Amanet, ''Oğlumun öldüğünü rüyamda gördüm'' sözüyle herkesi şoka uğrattı.

Müge Anlı'nın bugün yayınlanan canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili anne Gülizar'ın açıklaması herkesi hayrete düşürdü. Anne Gülizar'a yangın günü hastaneye gittiği zaman yaptığı çelişkili hareketleri ve sorulan sorulara cevap vermeyip stüdyoyu terk etmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:37
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