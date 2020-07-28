ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir gündemde olan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü ile ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Küçük çocuğun evde yalnızken çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, küçük çocuğun annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı üzerindeki cinayet şüphesi giderek artıyor.

''OĞLUMU NASIL GÖMDÜYSEM SENİ DE ÖYLE GÖMECEĞİM''

Müge Anlı'nın bugün yayımlanan bölümünde, Gülüzar Amanet'in eski eşine''Oğlumu nasıl gömdüysem seni de öyle gömeceğim'' dediği iddia edildi. Ancak anne bu iddiaları reddederek, ''Oğlum vefat etti yanarak öldü senin yüzünden öldü sen babası olsaydın bize sahip çıksaydın ölmezdi. Oğlum öldü canımın parçası gitti seni öldüreceğim'' dediğini söyledi.

Anneyi köşeye sıkıştıran Müge anlı, Gülüzar Amanet'e ''Küçücük çocuk odada yandı. Şiar'a düzgün baktığına inanıyor musun? İyi anne olduğunu düşünüyor musun?'' diye sordu.

''HAMİ ÖLDÜRDÜ BEN DE EVİ BENZİN DÖKÜP YAKTIM''

Müge Anlı'yı telefonla arayan Gülüzar Amanet'in teyzesi Sevim Taş, çifti suçlayarak, ''Emniyete ifademi verdim. Bildiklerimi karakolda anlattım. Gülizar'ı ve Hami'yi soksunlar cezaevine, ben onu istiyorum.'' dedi.

Teyze Sevim Taş. Gülüzar Amanet'in ev sahibine, ''Hami çocuğun kafasına vurdu öldürdü ben de benzin döküp evi yaktım.'' dediğini iddia etti.

ŞİAR'IN KARDEŞLERİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şiar'ın küçük kardeşleri Medine ve Hevidar, pedegog eşliğinde ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. Kardeşlerden Medine ifadesinde,''Annemle Hami kavga etti. Şiar araya girince annem Şiar'ı itti. Şiar yere düştü ve bir daha yerden kalkamadı'' diye anlattığı öğrenildi.

HAMİ'NİN ESKİ KAYINBİRADERİ: HAMİ KENDİ OĞLUNU DİKENLERİN ÜSTÜNE ATTI

Hami Kıcı'nın eski eşinin ağabeyi canlı yayına telefonla bağlandı. Hami Kıcı'nın kız kardeşine işkence yaptığını söyleyen Ağabey, ''Kız kardeşimi zincirle pencereye bağladı. Hami kendi oğlunu dikenlerin üzerine atan biridir. Şiar'ın katili Hami'den başkası değildir'' dedi.