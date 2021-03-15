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  3. Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki çocuğun ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki çocuğun ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da skandal bir olay ekrana geldi. Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk bulundu. İfadesi alınan çocuk 19 yaşındaki ağabeyinin kendisine şiddet ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin Müge Anlı ve ekibinin çabalarıyla polis ekipleri tarafından bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü Mert'i Selçuklu'da buldu.

İfadesi alınan Mert, 19 yaşındaki ağabeyinin kendisine şiddet ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki çocuğun ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı

İddiaların odağındaki ağabey ise ablasının amacının mirası almak olduğunu bu yüzden kendisine iftira atıldığını söyledi. 

Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki çocuğun ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı

Canlı yayına bağlanan anne de, 15 yaşındaki oğlunun vücudunun her yerinin yara bere içerisinde olduğunu anlattı. Abla İlknur Çetin, Mert'i yanına alacağını, Onur'dan uzak tutacağını söyledi. 

Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki çocuğun ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı

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