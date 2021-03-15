Müge Anlı'da skandal olay! 15 yaşındaki çocuğun ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı

Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin Müge Anlı ve ekibinin çabalarıyla polis ekipleri tarafından bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü Mert'i Selçuklu'da buldu.

İfadesi alınan Mert, 19 yaşındaki ağabeyinin kendisine şiddet ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

İddiaların odağındaki ağabey ise ablasının amacının mirası almak olduğunu bu yüzden kendisine iftira atıldığını söyledi.

Canlı yayına bağlanan anne de, 15 yaşındaki oğlunun vücudunun her yerinin yara bere içerisinde olduğunu anlattı. Abla İlknur Çetin, Mert'i yanına alacağını, Onur'dan uzak tutacağını söyledi.