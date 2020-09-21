İki çocuk annesi olan Duygu Çelikten'den acı haber geldi. 15 gündür kayıp olan genç kadının Bugün Müge Anlı ile tatlı Sert programında ölü olarak bulunduğu açıklandı. Duygu Çelikten'i kim öldürdü?

Sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri alan Çelikten'in Antalya Kepez'de ormanlık alanda ölü bulunduğu açıklandı.

Müge Anlı'nın ekibinin çalışmaları sonucu Antalya'da ormanlık alanda alan ölü olarak bulunan Duygu Çelikten'in en az 10 gündür ölü bulunduğu düşünülüyor.

Çelikten'in üzerindeki altınların çıkarılmadığını ve taşlarla cesedin kapatıldığı dile getirildi.

Firari Veli'nin eşi Ceylan canlı yayına bağlanarak Duygu Çelikten'in eşi Veli ile ayrı evi olduklarını kuma olarak geldiğini, kaçırılma olayı olmadığını söyledi. Ceylan, eşinin Duygu Çelikten'in annesine para verdiğini dile getirdi. Eşinin Duygu Çelikten'i çok sevdiğini öldürdüğüne inanmadığını ifade etti.

DUYGU ÇELİKTEN OLAYI NEDİR?

İki çocuk annesi olan Duygu Çelikten kayıp olduğu iddiaları ile gündemdeydi. Çelikten'in Annesi Antalya Muratpaşa’da yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelik’in 12 gündür kayıp olduğunu söylemişti.

Veli ismindeki karşı komşularının kızını kaçırdığını söyleyen anne, kızının fatura ödemesi için dışarı çıktığını dönüşte komşusunun kızı zorla arabaya bindirerek kaçırdığını duyduklarını söyledi.

Son dakika bilgilerine Duygu Çelikten'i kaçırıldığı iddia edilen Veli ismindeki komşu hakkında arama çalışması başlatıldı.