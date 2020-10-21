Müge Anlı'da Şükran Sakin'in 32 yıllık hasreti sona erdi!
3 aylık bebeğini Sirkeci İstasyonu'na bıraktıktan 32 sene sonra Müge Anlı'da bulan 49 yaşındaki Şükran Sakin'in canlı yayında oğluyla buluşma anı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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21 Ekim 2020 Çarşamba 14:18
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