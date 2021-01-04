Müge Anlı'da yeni gelişme! Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi
Isparta'da ailesiyle dolaşma esnasında yanlarından ayrılıp bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'dan kötü haber geldi. Müge Anlı yayınladığı programda yapılan araştırmalar sonucu Gülsüm Doğan'ın evinden 15 kilometre uzaklıkta Burdur'daki ormanlık alanda ölü olarak bulunduğunu canlı yayında açıkladı.
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