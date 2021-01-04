  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Müge Anlı'da yeni gelişme! Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi

Müge Anlı'da yeni gelişme! Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi

Isparta'da ailesiyle dolaşma esnasında yanlarından ayrılıp bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'dan kötü haber geldi. Müge Anlı yayınladığı programda yapılan araştırmalar sonucu Gülsüm Doğan'ın evinden 15 kilometre uzaklıkta Burdur'daki ormanlık alanda ölü olarak bulunduğunu canlı yayında açıkladı.

Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?

Sinan Engin'den askerlere özür mesajı: ''Tamamıyla bu bir şansızlıktırSinan Engin'den askerlere özür mesajı: ''Tamamıyla bu bir şansızlıktır"

CNN Türk muhabirinin fırıncı esnafıyla yaptığı röportaja büyük tepki!CNN Türk muhabirinin fırıncı esnafıyla yaptığı röportaja büyük tepki!

4 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava nasıl olacak?4 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava nasıl olacak?

 

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:28
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Müge Anlı'da yeni gelişme! Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi
Müge Anlı'da yeni gelişme! Gülsüm Doğan'dan acı haber geldi
Sinan Engin'den askerlere özür mesajı: ''Tamamıyla bu bir şansızlıktır"
Sinan Engin'den askerlere özür mesajı: ''Tamamıyla bu bir şansızlıktır"
CNN Türk muhabirinin fırıncı esnafıyla yaptığı röportaja büyük tepki!
CNN Türk muhabirinin fırıncı esnafıyla yaptığı röportaja büyük tepki!
4 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava nasıl olacak?
4 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava nasıl olacak?
Günün Özeti - 2 Ocak 2021
Günün Özeti - 2 Ocak 2021
Antalya'da akıl almaz yıkım! Bina iş makinesinin üstüne doğru devrildi
Antalya'da akıl almaz yıkım! Bina iş makinesinin üstüne doğru devrildi
Karabük'te kız kavgası! Arkadaşları film izler gibi seyretti
Karabük'te kız kavgası! Arkadaşları film izler gibi seyretti
Boşanma aşamasındaki kadın kendini 8. kattan boşluğa bıraktı!
Boşanma aşamasındaki kadın kendini 8. kattan boşluğa bıraktı!
Koronavirüs toplantısında uyuyan müdürün sorumsuzluğu pes dedirtti!
Koronavirüs toplantısında uyuyan müdürün sorumsuzluğu pes dedirtti!
Yasak yere park ettiği için aracı çekilen öğretmeni kimse sakinleştiremedi!
Yasak yere park ettiği için aracı çekilen öğretmeni kimse sakinleştiremedi!