Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı!
Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı!
Konya'daki Büyükşen cinayeti tüm Türkiye'de infaal yaratmıştı. 3 yıl önce cinayete kurban giden çiftin katillerinin bulunamaması nedeniyle oğulları Osman Büyükşen Müge Anlı'ya katılarak adalet istemişti. Büyükşen'in Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımı da herkesi duygulandırdı.