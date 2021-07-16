  1. FOTO GALERİ
  2. İÇ HABERLER
  3. Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı!

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı!

Konya'daki Büyükşen cinayeti tüm Türkiye'de infaal yaratmıştı. 3 yıl önce cinayete kurban giden çiftin katillerinin bulunamaması nedeniyle oğulları Osman Büyükşen Müge Anlı'ya katılarak adalet istemişti. Büyükşen'in Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımı da herkesi duygulandırdı.

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı! 1122

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Necla, Metin Büyükşen cinayetinde şuana kadar 25 kişi gözaltına alındı. Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Cinaetin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in katili gördüğü ancak konuşmadığı iddia ediliyor. 

 