Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Tüm Türkiye Osman Büyükşen'i konuşuyor! Duygusal Twitter paylaşımı Türkiye'yi sarstı! Konya'daki Büyükşen cinayeti tüm Türkiye'de infaal yaratmıştı. 3 yıl önce cinayete kurban giden çiftin katillerinin bulunamaması nedeniyle oğulları Osman Büyükşen Müge Anlı'ya katılarak adalet istemişti. Büyükşen'in Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımı da herkesi duygulandırdı.

1 22 Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Necla, Metin Büyükşen cinayetinde şuana kadar 25 kişi gözaltına alındı. Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Cinaetin tek görgü tanığı Büşra Büyükşen'in katili gördüğü ancak konuşmadığı iddia ediliyor.