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Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde şüpheli bir şekilde kaybolan Hasan Kiraz, Müge Anlı'da aranıyor. Kiraz'dan 3 yıldır haber alamayan aile, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programına katılıp, Anlı'dan yardım istedi. Peki Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?

Yıllar önce işten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisine bir daha ulaşılamayan Hasan Kiraz'ın başına ne geldiği, ölü mü sağ mı olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. 

Programa katılarak çocuklarını arayan ailenin bireyi Hüseyin Kiraz'ın (Hasan Kiraz'ın ağabeyi) canlı yayında verdiği şüpheli ifadeler kafaları karıştırdı. Ağabeyin ifadeleri çelişkili durumları da beraberinde getirdi. İşte Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu? soruların ilişkin son gelişmeler...

HASAN KİRAZ OLAYI NEDİR?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3 yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan yıllardır haber alınamıyor. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Bu hastalığı nedeniyle Hasan Kiraz'ın biri tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali akıllara geldi ancak Hüseyin Kiraz'ın son verdiği bilgiler soru işaretlerine neden oldu.

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?

HASAN KİRAZ'A NE OLDU?

Hasan Kiraz'ın kaybolmasından sonra kendisine trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Hasan Kiraz'ın annesi ise oğullarının kaçırıldığına inanıyor.

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?

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