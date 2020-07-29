ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yeni gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 12 gündür kayıp olan Rakibe Hanım'ı kızlarına kavuşturdu. Duygu dolu anların yaşandığı stüdyoda anne kız kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

İzmir'de 12 gün önce kaybolan 4 çocuk annesi Rakibe Hanım İstanbul'da bulundu. Stüdyoya getirilen yaşlı kadın, kızlarıyla buluşturuldu, gözyaşları sel oldu.

ŞİAR'IN ANNESİ: OĞLUMUN ÖLECEĞİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü ile ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Küçük çocuğun evde yalnızken çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, küçük çocuğun ölümünde payı olduğu iddia edilen annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı üzerindeki cinayet şüphesi giderek artıyor.

Şiar Kılıç'ın öldüğü yangından 32 saat önce Hami Kıcı'yı hastaneye götüren Gülüzar Amanet'in doktora "Oğlum öldü" dediği iddia edildi. Doktora söylediği sözlere mantıklı bir açıklama getiremeyen Gülüzar'ın savunması izleyicileri çıldırttı. Böylelikle Şiar'ın yangında değil yangından önce öldüğü şüphesi arttı.

Anne Gülüzar, Şiar'a hamile kaldığında beri 13 yaşında öleceğini rüyasında gördüğünü bir kez daha canlı yayında gündeme geldi. Anne Gülizar'ın yangın günü hastaneye gittiği zamanki yaptığı çelişkili hareketler ise yeniden soruldu. Sorulan sorulara cevap veremeyen Gülizar çareyi canlı yayını terk etmekle buldu. Şiar'ın ölümünde en büyük şüpheli olan anne Gülizar bu hareketi ile yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan her gün Canlı yayına görüntülü katılan Şiar'ın babaannesi bugün katıldığı yayında da torununun ölümünden annesini sorumlu tuttu.

MÜGE ANLI VE DOSTLARI AŞEVİNE YENİLERİ KATILIYOR

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayımlanan numaralara yapılan bağışlarla yapılan Müge Anlı ve Dostları Aşevi için şu ana kadar 8.478.356 TL para toplandı. Müge Anlı, ''10 aşevi tamam, 11. aşevine doğru gidiyoruz'' dedi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN KAYIP YAKINLARI GELİYOR

Antalya'da sırt çantasıyla evden çıkarak ormana giden ve bir daha kendisinde haber alınamayan 21 yaşında Kazakistan uyruklu Araılym Orynbaeva'nın annesi programa katılarak kızını arıyor.

Gaziantep'te kayıplara karışan 17 yaşındaki Berivan'ın bulunduğu haberi yine Müge Anlı'nın stüdyolarında duyuruldu. Annesinin bankadaki parasını aldığı iddia edilen Berivan Antep'te teyzesinin evinde bulundu. Suçlamaları reddeden küçük kız canlı yayına bağlarak, ''Annem yalan söylüyor, ben paralarını almadım eve de dönmek istemiyorum'' dedi.

8 ay önce kaybolan Tekne boyacısı ise Mehmet Ali Koran'a ait olduğu düşünülen kafatası bulundu. İncelemeye alınan kafatasının Koran'a ait olup olmadığı araştırılıyor.