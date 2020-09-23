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  3. Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''

Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır davası ile ilgili 'bıraktı' iddialarına Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında cevap verdi. Anlı, konuyla ilgili ''Siz benim bu kadar arkamdayken, sizin arkanızda duran bir konuyu bırakmak namussuzluk olur, siz beni tanıyorsunuz ben bunu yapmam'' dedi.

Müge Anlı bugünkü canlı yayınında dünkü programında Aleyna Çakır'ın dosyasına yer vermemesi ve dosyanın kapandığı iddialarına açıklık getirerek herkesin merakla beklediği o yanıtı verdi.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:25
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