Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır davası ile ilgili 'bıraktı' iddialarına Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında cevap verdi. Anlı, konuyla ilgili ''Siz benim bu kadar arkamdayken, sizin arkanızda duran bir konuyu bırakmak namussuzluk olur, siz beni tanıyorsunuz ben bunu yapmam'' dedi.