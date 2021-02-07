7 korumayla mı geziyor? Müge Anlı'dan iddialara ilişkin flaş açıklama

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ATV ekranlarından çarpıcı olay ve konuklarla gündemi sarsan başarılı isim, iddialara ilişkin yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Uzun süredir Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından alanen tehdit edilen Müge Anlı, Uçankuş TV'de katıldığı Canlı Masa programında koruması olmadığını ifade etti..

Canlı Masa programının yorumcularının sorusu üzerine 7 koruma ile gezdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Müge Anlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben koruma ile gezmem. Benim hiç öyle şeylerim yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz."

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşadığı evde ölü olarak bulunmuştu. Sevgilisi olduğu ortaya çıkan Ümitcan Uygun'un, genç kıza uyguladığı şiddet anlarına ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızmıştı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun gözaltına alınsa da daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu madde temin etmek suçundan yakalanarak tutuklanan Uygun'un DNA'sı, Çakır'ın vücudunda çıkan örneklerle eşleşmişti. Gelişen tüm süreç içerisinde Uygun ve ailesi, ünlü sunucuya çeşitli platformlardan tehditler savurmuştu.