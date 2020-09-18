  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!

Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!

Dün akşam bir ormanlık alanda ölü bulunan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünden sorumlu tutulan Müge Anlı, bugün sunduğu programının canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aleyna Çakır davasında Ümit Uygun, Ümitcan Uygun annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı'dan bugün canlı yayında yaşanan olayla ilgili ilk açıklama geldi. Müge Anlı, cesedin yanındaki ''Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazısının ardından yaptığı açıklamada "Anne intihar etmeyi düşünüyor ama ağzından maskesini bile çıkarmıyor. Elinde poşetler var ve ensesinden bir kurşunla intihar ediyor. Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Konu annenin üzerinde değilken kadın dün ölüyor''dedi.

Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!

Kanye West'ten olay yaratacak hareket! Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptıKanye West'ten olay yaratacak hareket! Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı

Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci çocuk meselesi yüzünden canlı yayında birbirine girdi!Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci çocuk meselesi yüzünden canlı yayında birbirine girdi!

İç çamaşırını maske olarak kullanan güzel sunucu görenleri şaşırttı!İç çamaşırını maske olarak kullanan güzel sunucu görenleri şaşırttı!

 

18 Eylül 2020 Cuma 11:45
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!
Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!