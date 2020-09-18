Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!

Dün akşam bir ormanlık alanda ölü bulunan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünden sorumlu tutulan Müge Anlı, bugün sunduğu programının canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aleyna Çakır davasında Ümit Uygun, Ümitcan Uygun annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı'dan bugün canlı yayında yaşanan olayla ilgili ilk açıklama geldi. Müge Anlı, cesedin yanındaki ''Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazısının ardından yaptığı açıklamada "Anne intihar etmeyi düşünüyor ama ağzından maskesini bile çıkarmıyor. Elinde poşetler var ve ensesinden bir kurşunla intihar ediyor. Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Konu annenin üzerinde değilken kadın dün ölüyor''dedi.

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