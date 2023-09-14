Müge Anlı’nın canlı yayını ihbar kabul edildi

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın, kaybının 59. gününde bulup kızıyla buluşturmayı planlarken haftalardır yanında kaldığı evli ve iki çocuk babası şahıs tarafından İstanbul Alibeyköy'deki bir adreste alıkonulduğu söylenen 45 yaşındaki Birsen Polat, yayını ihbar kabul eden polis ekipleri tarafından canlı yayında kurtarıldı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 16. sezonuna hızlı başladı. Önceki programında, 16 Temmuz'da, Ankara'da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat'ı arayan Müge Anlı, yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu.

Dünkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat'ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

Anlı'nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

Canlı yayında, Müge Anlı'nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü.

Şantaj ve tehditle Birsen Polat'ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)