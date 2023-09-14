Müge Anlı’nın canlı yayını ihbar kabul edildi

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın, kaybının 59. gününde bulup kızıyla buluşturmayı planlarken haftalardır yanında kaldığı evli ve iki çocuk babası şahıs tarafından İstanbul Alibeyköy'deki bir adreste alıkonulduğu söylenen 45 yaşındaki...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Müge Anlı’nın canlı yayını ihbar kabul edildi

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın, kaybının 59. gününde bulup kızıyla buluşturmayı planlarken haftalardır yanında kaldığı evli ve iki çocuk babası şahıs tarafından İstanbul Alibeyköy'deki bir adreste alıkonulduğu söylenen 45 yaşındaki Birsen Polat, yayını ihbar kabul eden polis ekipleri tarafından canlı yayında kurtarıldı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 16. sezonuna hızlı başladı. Önceki programında, 16 Temmuz'da, Ankara'da kaybolan iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Birsen Polat'ı arayan Müge Anlı, yayının hemen ardından dikkatli bir izleyicisinin ihbarı ile genç kadını buldu.

Dünkü yayında, kızıyla buluşturmayı planladığı Birsen Polat'ın röportaj yapmalarına rağmen yayına gelmediğini aktaran Müge Anlı, genç kadının telefonlarını yanıtsız bıraktığını, kaldığı adresteki ekibine de kapıyı açmadığını, ortada endişe veren bir durum olduğu bilgisini paylaştı.

Anlı'nın sıcak gelişmeyi aktarması üzerine yayını ihbar kabul eden Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

Canlı yayında, Müge Anlı'nın yönlendirdiği adrese intikal eden polis ekipleri, genç kadını ve onu evde alıkoyduğu iddia edilen şahsı evden çıkarıp emniyete götürdü.

Şantaj ve tehditle Birsen Polat'ı zorla evde tuttuğu söylenen ve tepki dolu sözlerle kendisini canlı yayında savunmaya kalkan şahsın, incelenmek üzere telefonuna el konuldu.

Müge Anlı’nın canlı yayını ihbar kabul edildi

Müge Anlı’nın canlı yayını ihbar kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Son Haberler
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!