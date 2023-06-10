Müge Anlı'nın demirbaş isimlerinden biriydi! Müge Anlı Rahmin Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: Meğer bu yüzden...

Müge Anlı Rahmi Özkan’ın sağlık durumunu açıkladı. ’Bizim çok kıymetlimiz’ diyen Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan’ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılamama nedeni hakkında bilgi verirken, yıllardır programda omuz omuza çalıştığı arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen de doktordan gelen bilgiyi paylaştı. İşte Rahmi Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin Müge Anlı’dan gelen açıklama.

YAYINLAMA
Google News
Müge Anlı'nın demirbaş isimlerinden biriydi! Müge Anlı Rahmin Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: Meğer bu yüzden...

MÜGE ANLIDAN SAĞLIK AÇIKLAMASI

ATV ekranlarının yıllardır severek takip edilen programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programının daimi konuklarından olan avukat Rahmi Özkan sağlık sorunları nedeniyle programa devam edemiyor. İzleyiciler ise Rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili merak içerisinde.

müge anlı

Rahmi Özkan’ın sağlık durumu programda da gündeme geldi. Müge Anlı izleyiciler için rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim çok kıymetlimiz..." diye söze başlayan Anlı Özkan ile ilgili olarak şu sözleri söyledi.: "Öncelikle bugün de Rahmi Özkan aramızda değil, bizi izliyor ama buradan öpücüklerimizi sevgilerimizi gönderiyorum. Biliyorsunuz bir mide ağrısıyla baş başaydı. Şimdi check-up'ını yaptırıyor maşallah bir şey de çıkmadı ama bugün de dinlenecek yarın aramızda olacak inşallah."

müge anlı

HER ŞEY YOLUNDA

Programın diğer konuğu olan Şevki Sözen de Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Oda, ‘Bende biraz önce konuştum diyen Şevki Sözen, ‘Çok iyi geliyordu sesi. Doktorundan da iyi olduğuna dair bilgiler geldi., her şey yolunda mükemmel. Diye belirtti. Müge Anlı Rahmi Özkan’a şifalar diledikten sonra en yakın zamanda arasında olmasını istediklerininim de altını çizdi.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Saç Boyası Çeşitleri Nelerdir? Saç Boyası Doğal Renkler Nelerdir?
Saç Boyası Çeşitleri Nelerdir? Saç Boyası Doğal Renkler Nelerdir?
Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak
Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak
Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu
Migros dev personel alımını başlattı! Yüksek maaşla çalışma imkanı: O illerde yaşayanlara duyuruldu
Bankada kariyer hedefleyene altın fırsat! Ziraat Bankası 150 memur alacak: KPSS şartı yok
Bankada kariyer hedefleyene altın fırsat! Ziraat Bankası 150 memur alacak: KPSS şartı yok
Son Haberler
Müge Anlı'nın demirbaş isimlerinden biriydi! Müge Anlı Rahmin Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: Meğer bu yüzden...
Müge Anlı'nın demirbaş isimlerinden biriydi! Müge Anlı Rahmin Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: Meğer bu yüzden...
Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle büyüledi, Bakan bir daha baktı!
Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle büyüledi, Bakan bir daha baktı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!
Ünlü Şef Somer Sivrioğlu hapse mi giriyor? 22 yıl hapis istemi ile yargılama!
Ünlü Şef Somer Sivrioğlu hapse mi giriyor? 22 yıl hapis istemi ile yargılama!
Dişi timsahların tek başına üreyebildikleri ortaya çıktı!
Dişi timsahların tek başına üreyebildikleri ortaya çıktı!
Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi
Ayçiçek yağı almak isteyenler rotasını o markete çevirdi! Litresi 34 TL'ye satılacak: Böyle kampanya görülmedi
Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! Tek SMS ile 100 TL indirim yapılacak: Acele edin
Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! Tek SMS ile 100 TL indirim yapılacak: Acele edin
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun değişim çağrılarına çok sert cevap! 'Halk seni belediye başkanı seçti, önce işini yap, halka hizmet et
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun değişim çağrılarına çok sert cevap! 'Halk seni belediye başkanı seçti, önce işini yap, halka hizmet et
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi
İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! Bunu yapanlar 300 TL kazanacak: Bedava harcama fırsatı
İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! Bunu yapanlar 300 TL kazanacak: Bedava harcama fırsatı
İŞKUR yayımladı: Lise mezunu olan herkese iş fırsatı! Kontenjanlar açıklandı elinizi çabuk tutun
İŞKUR yayımladı: Lise mezunu olan herkese iş fırsatı! Kontenjanlar açıklandı elinizi çabuk tutun
Yüksek hızlı tren biletlerine dev zam! O seferlerin bilet fiyatları adeta cep yakacak! Seyahat etmek isteyenler o rakamı gözden çıkaracak
Yüksek hızlı tren biletlerine dev zam! O seferlerin bilet fiyatları adeta cep yakacak! Seyahat etmek isteyenler o rakamı gözden çıkaracak
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek