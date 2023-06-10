Müge Anlı'nın demirbaş isimlerinden biriydi! Müge Anlı Rahmin Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: Meğer bu yüzden...

MÜGE ANLIDAN SAĞLIK AÇIKLAMASI

ATV ekranlarının yıllardır severek takip edilen programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programının daimi konuklarından olan avukat Rahmi Özkan sağlık sorunları nedeniyle programa devam edemiyor. İzleyiciler ise Rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili merak içerisinde.





Rahmi Özkan’ın sağlık durumu programda da gündeme geldi. Müge Anlı izleyiciler için rahmi Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Bizim çok kıymetlimiz..." diye söze başlayan Anlı Özkan ile ilgili olarak şu sözleri söyledi.: "Öncelikle bugün de Rahmi Özkan aramızda değil, bizi izliyor ama buradan öpücüklerimizi sevgilerimizi gönderiyorum. Biliyorsunuz bir mide ağrısıyla baş başaydı. Şimdi check-up'ını yaptırıyor maşallah bir şey de çıkmadı ama bugün de dinlenecek yarın aramızda olacak inşallah."

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HER ŞEY YOLUNDA

Programın diğer konuğu olan Şevki Sözen de Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Oda, ‘Bende biraz önce konuştum diyen Şevki Sözen, ‘Çok iyi geliyordu sesi. Doktorundan da iyi olduğuna dair bilgiler geldi., her şey yolunda mükemmel. Diye belirtti. Müge Anlı Rahmi Özkan’a şifalar diledikten sonra en yakın zamanda arasında olmasını istediklerininim de altını çizdi.