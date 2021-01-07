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  3. Müge Anlı'nın dosyasını kapattığı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu!

Müge Anlı'nın dosyasını kapattığı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu!

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çakır'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu soruşturma dosyasına girdi. Evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde cesedi bulunan genç kızın ölüm sebebi belli oldu.

Müge Anlı'nın dosyasını kapattığı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu!

Türkiye'nin aylarca konuştuğu  Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp'tan istenen rapor savcılığa ulaştı. Ankara'da 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunan gerçek adı Sema Esen olan genç kızın cinayete kurban gittiği düşünülmüştü. 

Aile, Müge Anlı'nın programına katılarak kızlarının Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş ve yetkilerden yardım istemişti. 

Merakla beklenen Adli Tıp'ın raporunda, Çakır'ın asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı bilgisi yer aldı.

Yapılan incelemede maktule Çakır'ın asılma dışında travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı vurgulanan raporda, tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüm meydana getirebilecek seviyede olmadığına değinildi.

Müge Anlı'nın dosyasını kapattığı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu!

ASI SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Kişinin zehirlenme sonucu öldüğüne dair bir kanıtın bulunmadığına işaret edilen raporda şunlar kaydedildi:

"Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynundayken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi), telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Müge Anlı'nın dosyasını kapattığı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümitcan Uygun, Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan eski kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti. 

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında, "Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarında işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'a 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulanarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Esen'nin, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

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Müge Anlı'nın dosyasını kapattığı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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